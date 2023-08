Ascolti tv, un domenica di fiction. Canale 5 batte Rai1

Ascolti tv ieri 20 agosto 2023: la replica de L'Allieva su Rai1 si ferma a 1.44 milioni di spettatori per l'11,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica sera con La Ragazza e l’Ufficiale, che ha incollato al video 1.607.000 spettatori pari al 13.9% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica de L’Allieva 3, che ha appassionato 1.441.000 spettatori pari all’11.5% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo la nuova stagione di FBI: Most Wanted su Italia 1 con 902.000 spettatori per il 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 agosto 2023 per le altre reti: Ti ruberò la vita su Rai2 con 576.000 spettatori (4.3%), la replica de Le Ragazze su Rai3 con 622.000 spettatori (5.1%), SMS Sotto Mentite Spoglie su Rete 4 con 616.000 spettatori (4.8%), la replica de Le Ragazze su Rai3 con 622.000 spettatori (5.1%), Miss Marple su La7 con 275.000 spettatori (2.7%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 388.000 spettatori (3.3%), Little Big Italy sul Nove con 293.000 spettatori (2.4%).