Sondaggi, grande fiducia in Pier Silvio Berlusconi e Mediaset

Grande fiducia in Pier Silvio Berlusconi e in Mediaset, il sondaggio

Dai risultati del sondaggio dell'Istituto di ricerca Winpoll è emerso che le novità nei palinsesti Mediaset, annunciate da Pier Silvio a inizio luglio, hanno fatto leva sugli spettatori.

Il 71% degli intervistati ha infatti dichiarato di essere a conoscenza dei cambiamenti in arrivo a settembre sulle reti Mediaset e il 61% afferma di condividerli.

Li giudica positivamente anche il 41% degli elettori del Pd e il 45% degli elettori del Movimento 5 Stelle.

Da segnalare, la fiducia dal punto di vista politico. Il sondaggio mostra un aspetto inatteso: per quanto Pier Silvio abbia detto a chiare lettere e senza ombra di dubbio di non essere interessato alla carriera politica il 94% del campione dichiara di conoscere Pier Silvio Berlusconi e il 46% di avere fiducia in lui.

Un dato che sale al 68% tra gli elettori di Forza Italia che ritengono che sarebbe un fatto positivo se fosse lui l'erede politico del fondatore del partito azzurro.