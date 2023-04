Ascolti TV ieri 20 aprile 2023: l'EL non frena Del Debbio, battuto Formigli

Ascolti TV ieri 20 aprile 2023: Dritto e Rovescio chiude con 924mila spettatori per il 6,2% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del giovedì con la fiction Un Passo dal cielo 7, che ha appassionato 3.658.000 spettatori pari al 19.6% di share. Medaglia d'argento per i quarti di finale di Europa League Roma-Feyenoord, seguita da 2.036.000 di tifosi con il 10.6% di share. Terza posizione per Un Boss in Salotto su Canale 5 con 1.916.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 aprile 2023 per le altre reti: After 2 su Rai2 con 517.000 spettatori (2.6%), Back to School su Italia 1 con 801.000 spettatori (5.6%), Splendida Cornice su Rai3 con 954.000 spettatori (4.6%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 924.000 spettatori (6.2%), Piazza Pulita su La7 con 790.000 spettatori (5.4%), Faking It – Bugia o Verità? sul Nove con 391.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 20 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto anche negli ascolti TV ieri 20 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti. Affari Tuoi arriva a 4.435.000 spettatori con il 20.7% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.547.000 spettatori (16.6%), NCIS su Italia 1 con 1.259.000 spettatori (5.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.497.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 761.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 656.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.517.000 spettatori (7.2%).