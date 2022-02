Ascolti TV ieri 20 febbraio 2022: Prima l'Amica geniale, Fazio batte Zalone

Ascolti TV 20 febbraio 2022: tra i talk Non è l'Arena batte Zona Bianca per spettatori ma perde nello share

Rai1 vince ancora la gara degli ascolti TV ieri 20 febbraio 2022 con la fiction "L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta" con 4.645.000 spettatori pari al 21.6% di share. 'Che Tempo Che Fa' su Rai3 dalle 20:41 alle 22:21 ha raggiunto i 2.690.000 spettatori (11.1%) mentre 'Che Tempo Che Fa – Il Tavolo' dalle 22:23 alle 23:53 arriva a 1.944.000 spettatori (10.8%). 'Che bella giornata' su Canale 5 si ferma a 2.363.000 spettatori con uno share del 10.5%.

La classifica completa degli ascolti TV ieri 20 febbraio 2022 vede poi: 'The Rookie' su Rai2 con 1.137.000 spettatori (4.7%) e 'C.S.I. Vegas' con 969.000 spettatori (4.1%), 'Gemini Man' su Italia 1 con 1.318.000 spettatori (6.2%), 'Zona Bianca' su Rete 4 con 669.000 spettatori a.m. (4%), 'Non è l’Arena' su La7 con 867.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 584.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte, 'Chloe – Tra seduzione e inganno' su TV8 con 227.000 spettatori (1%), la replica di 'Sento la Terra Girare' sul Nove con 350.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 20 febbraio 2022 nell'access prime time

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 febbraio 2022 nell'access prime time, 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' su Rai1 è stato seguito da 5.161.000 spettatori pari al 21.2%. 'Paperissima Sprint' su Canale 5 arriva a 3.395.000 spettatori con il 13.9%. 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' raggiunge 1.499.000 spettatori (6.2%). La presentazione di 'Che Tempo Che Fa' su Rai3 è stata vista da 1.705.000 spettatori pari al 7.3%. 'Controcorrente' su Rete4 ha interessato 991.000 spettator (4.1%) nella prima parte e 950.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. 'In Onda' su La7 ottiene 827.000 spettatori (3.4%).

