Ascolti, l'Italia perde sul campo ma vince in tv: 12 milioni di spettatori

Ascolti tv ieri 20 giugno 2024: Rai2 batte Italia 1 con 737mila spettatori per il 3,5% di share

Rai1 come prevedibile si piazza al vertice degli ascolti tv con la partita Spagna-Italia di Euro 2024. La sconfitta degli Azzurri è stata seguita da 12.300.000 spettatori pari al 57.9% di share. Distantissimo Ghost - Fantasma su Canale 5 con 1.477.000 spettatori per il 7.8% di share. Segue Il vigneto dell'amore su Rai2 con 737.000 spettatori per il 3.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 giugno 2024 per le altre reti: Ribelli su Rai3 con 465.000 spettatori (2.2%), Tutti pazzi per l'oro su Italia 1 con 556.000 spettatori (3%), The Terminal su Rete 4 con 384.000 spettatori (2.3%), Il processo di Norimberga su La7 con 354.000 spettatori (2.4%), La memoria del cuore su TV8 con 210.000 spettatori (1.1%), Ma che ti ridi? sul Nove con 462.000 spettatori (2.3%).