Ascolti tv, Giordano chiude al 6,8% di share. Sciarelli sfiora invece l'11%

Ascolti tv ieri 19 giugno 2024: Fuori dal Coro finisce la stagione in crescita a 848mila spettatori per il 6,8% di share

Rai1 è al primo posto negli ascolti tv grazie alla partita Svizzera-Scozia per Euro 2024, che ha incollato al video 4.584.000 spettatori pari al 25.5% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.616.000 spettatori e il 10.8% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.389.000 spettatori (8.7%). Solo terzo Canale 5 con la serie Davos 1917, che ha appassionato 1.524.000 spettatori con il 9.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 giugno 2024 per le altre reti: Non preoccuparti delle piccole cose su Rai2 con 925.000 spettatori (5.2%), la replica di In Tolleranza Zero di Andrea Pucci su Italia 1 con 1.362.000 spettatori (8.7%), l'ultima puntata di Fuori dal coro su Rete 4 con 848.000 spettatori (6.8%). Nella precedente puntata Mario Giordano era arrivato 661.000 spettatori (4.9%). la replica di La Torre di Babele - La Fine dell'ordine Globale su La7 con 787.000 spettatori (4.3%). Mercoledì scorso Alessandro Barbero aveva ottenuto 1.142.000 spettatori (6.5%), la replica di Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 277.000 spettatori (1.8%), Il cacciatore di ex sul Nove con 277.000 spettatori (1.8%).