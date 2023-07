Ascolti tv, Partita del cuore flop: battuta dalle repliche di Pio e Amedeo

Ascolti tv ieri 20 luglio 2023: In Onda chiude con 611mila spettatori per il 4,5% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della prima serata di giovedì con la Noos – L’avventura della conoscenza, che ha interessato 2.212.000 spettatori pari al 17.5% di share. Secondo posto per la replica di Felissima Sera - All Inclusive su Canale 5 con 1.252.000 spettatori pari all’11.5% di share. Medaglia di bronzo per Non sono una signora su Rai2 con 845.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 luglio 2023 per le altre reti: Partita del cuore per la Romagna su Italia 1 con 568.000 spettatori (4.4%), I cacciatori del cielo su Rai3 con 517.000 spettatori (3.9%), Vendetta – Una storia d’amore su Rete 4 con 699.000 spettatori (5.5%), In Onda Prima Serata su La7 con 611.000 spettatori (4.5%), Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord su TV8 con 464.000 spettatori (3.9%), What Women Want sul Nove con 350.000 spettatori (2.9%).