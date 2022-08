Ascolti TV ieri 21 agosto 2022: vince La dama velata, bene Controcorrente

Ascolti TV ieri 21 agosto 2022: lo speciale con Veronica Gentile ottiene 664mila spettatori per il 5,3% di share

Rai1 conquista la vetta degli ascolti TV della domenica sera con le repliche de La dama velata, che ha appassionato 1.863.000 spettatori pari al 15.3% di share. Seconda posizione per Ma che bella sorpresa su Canale 5, che ha divertito 1.624.000 spettatori con uno share del 12.3%. Medaglia di bronzo per gli Europei 2022 di atletica a Monaco su Rai2 con 1.363.000 spettatori per il 10.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 agosto 2022 per le altre reti: Kilimangiaro su Rai3 con 689.000 spettatori (5.6%), Concorrente speciale su Rete 4 con 664.000 spettatori (5.3%), Godzilla su Italia1 con 487.000 spettatori (3.9%), Miss Marple su La7 con 296.000 spettatori (3.1%), Italia’s Got Talent – The Best su TV8 con 466.000 spettatori (3.8%) e Aldo, Giovanni e Giacomo: Abbiamo fatto 30 sul Nove con 175.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 21 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 21 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.611.000 spettatori pari al 19.2%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 1.991.000 spettatori (14.6%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 676.000 spettatori (5%), Sapiens Files – Un solo Pianeta su Rai3 con 543.000 spettatori (4%), Controcorrente su Rete 4 con 672.000 spettatori (5%) nella prima parte e 648.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 660.000 spettatori (4.9%).