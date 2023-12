Ascolti tv, La Vita in Diretta su Rai1 ritorna al 19% di share

Ascolti tv ieri 21 dicembre 2023: Pomeriggio Cinque arriva a 1.39 milioni di spettatori per il 15,1% di share

La Vita in Diretta ritorna a viaggiare negli ascolti tv dopo il calo di mercoledì dovuto al messaggio di auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma di Rai1 per questo motivo era andato in onda in versione ridotta, raccogliendo 1.993.000 spettatori con il 17.6% di share. Ieri invece Alberto Matano ha chiuso con 1.677.000 spettatori (18.2%) nella presentazione e 2.134.000 spettatori (19.5%) nella puntata.

Pomeriggio Cinque, che mercoledì ha approfittato del stop del rivale, arriva a 1.395.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e 1.324.000 spettatori (12.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.236.000 e il 10.6%). Il programma condotto da Myrta Merlino chiude quindi in calo rispetto alla puntata precedente, in cui aveva raggiunto 1.686.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.493.000 spettatori (13.6%) nella seconda parte