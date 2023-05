Ascolti TV ieri 21 maggio 2023: Fazio batte Rai1 e Canale 5

Ascolti TV ieri 21 maggio 2023: Controcorrente batte In Onda con 765mila spettatori e il 4% di share

Rai3 si piazza al primo posto negli ascolti TV della domenica con Che Tempo Che Fa, che raggiunge 2.593.000 spettatori per il 13.5% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.855.000 spettatori (14.1%). Solo in seconda posizione Rai1 con Qui Rido, che ha divertito 1.660.000 spettatori pari al 10.2% di share. Medaglia di bronzo per la fiction Ridatemi Mia Moglie su Canale 5 con un ascolto medio di 1.506.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 maggio 2023 per le altre reti: Crossword Mysteries su Rai2 con 854.000 spettatori (4.4%), Barry Seal – Una Storia Americana su Italia 1 con 1.039.000 spettatori (5.8%), Controcorrente Speciale su Rete 4 con 765.000 spettatori (4%), In Onda Prima Serata su La7 con 476.000 spettatori (2.5%), a prima puntata di GialappaShow su TV8 con 907.000 spettatori (5.1%), Don’t Forget the Lyrics – Serata Speciale sul Nove con 593.000 spettatori (3.3%).

Ascolti TV ieri 21 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende la prima posizione negli ascolti TV ieri 21 maggio 2023 nell'access prime time con Affari Tuoi, che ha raccolto 4.319.000 spettatori con il 22.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.678.000 spettatori (14%), NCIS su Italia 1 con 1.036.000 spettatori (5.5%), Controcorrente su Rete 4 con 682 .000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 878.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 734.000 spettatori(3.8%), Quattro Ristoranti su TV8 con 551.000 spettatori (3%).