Ascolti tv, Don Matteo zoppica. Effetto Sinner su Rai2. Formigli-Del Debbio? Vincono la Iene

Ascolti tv ieri 21 novembre 2024: Don Matteo scende, Sinner in Davis lancia Rai2

Don Matteo seppur in calo vale a Rai1 il primo posto negli ascolti tv del giovedì con 3.759.000 spettatori pari al 20.7% di share (la scorsa settimana assente per la nazionale, due giovedì fa: 4.040.000 spettatori e 22.8% di share) Segue Endless Love su Canale 5 con 2.350.000 spettatori per il 12.6% di share. Anche la serie turca scende rispetto alla puntata precedente dove aveva toccato 2.600.000 spettatori (13.6%). Rai2 si conferma al terzo posto ancora una volta grazie al tennis. La gara Italia-Argentina per la Coppa Davis è stata vista da 2.424.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Ascolti tv, Del Debbio batte Formigli. Le Iene battono Del Debbio e Formigli

Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il leader del M5S Giuseppe Conte arriva a 858.000 spettatori (5.9%). Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva raggiunto 926.000 spettatori (6.4%). Piazzapulita su La7 - con Elly Schlein - fa un leggero passo avanti con 797.000 spettatori (5.7%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva ottenuto 802.000 spettatori (5.6%).

Tra i due litiganti vincono Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 926.000 spettatori (7.7%) su Italia 1.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 novembre 2024 per le altre reti: Splendida cornice su Rai3 con 803.000 spettatori (4.7%). il film 2012 su TV8 con 268.000 spettatori (1.7%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 400.000 spettatori (2.1%).