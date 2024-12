Ascolti tv, Mara Venier ingrana la quarta con la verità di Angelo Madonia su Ballando le stelle. Battuto Verissimo

Ascolti tv ieri 22 dicembre 2024: bene anche Verissimo, che sale al 20,6% di share

Domenica In cresce negli ascolti tv con 2.425.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 2.395.000 spettatori (20.9%) nella seconda parte dalle 15:58 alle 16:40 (I Saluti di Mara: 2.139.000 – 18.2%). In questa puntata Mara Venier ha ospitato Angelo Madonia, il compagno di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle che ha raccontato la sua verità sull'esclusione dal programma. La scorsa settimana Domenica In aveva intrattenuto 2.546.000 spettatori (20%) nella prima parte, 2.002.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte e 1.775.000 spettatori (15.9%) nella terza parte. A seguire Telethon con 1.659.000 spettatori (13.2%).

Anche Verissimo sale a 2.377.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 2.363.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti dalle 18:18 alle 18:38: 2.273.000 – 17.4%). Nella precedente puntata Silvia Toffanin su Canale 5 aveva interessato 2.179.000 spettatori (20%) nella prima parte, 2.405.000 spettatori (19.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.585.000 spettatori (18%) nella terza parte.