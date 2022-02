Ascolti TV ieri 22 febbraio 2022: DiMartedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro

Ascolti TV ieri 22 febbraio 2022: DiMartedì è il primo talk con 1.070.000 di spetatori e il 5,1% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV ieri 22 febbraio 2022 grazie a 'Lea – Un Nuovo Giorno', visto da 4.655.000 spettatori pari al 20.7% di share (primo episodio a 4.824.000 e il 19.2%, secondo episodio a 4.485.000 e il 22.7%). Secondo posto per l’ottavo di finale di Champions League Villarreal-Juventus su Canale 5, seguito 5.336.000 di tifosi con uno share del 21.2% (primo tempo a 5.577.000 e il 21.1%, secondo tempo a 5.109.000 e il 21.2%). Sul gradino più basso del padio troviamo invece 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2, che ha raggiunto 1.764.000 spettatori con l'8,9% di share.

La classifica degli ascolti TV vede poi: 'La fabbrica di cioccolato' su Italia1 con 1.182.000 spettatori (5%), 'Cartabianca' su Rai3 con 772.000 spettatori e il 3.7% (presentazione a 880.000 e il 3.3%), 'Fuori dal Coro' su Rete 4 con 835.000 spettatori (4.7%), 'DiMartedì' su La7 con 1.070.000 spettatori e il 5.1% (DiMartedì Più dalle 00:04 alle 00:51 a 454.000 e il 5.7%), 'Italia’s Got Talent' su TV8 con 701.000 spettatori (3.1%) e 'Attacco al potere' su Nove con 325.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 22 febbraio 2022 per l'access prime time

Gli ascolti TV ieri 22 febbraio 2022 per l'access prime time vedono al primo posto Rai1 con 'Soliti Ignoti – Il Ritorno', visto da 5.459.000 spettatori con il 20.9%. Segue Canale5 con 'Striscina la Notizia', in onda dalle 20:35 alle 20:47, che ottiene 4.436.000 spettatori pari al 17.7%. Su Italia1 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' arriva a 1.569.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 'Che Succ3de?' è stato visto da 1.366.000 spettatori (5.5%). 'Stasera Italia' su Rete 4 ha incollato allo schermo 1.244.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.027.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 'Otto e Mezzo' raggiunge 1.818.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Italia’s Got Talent tocca quota 701.000 spettatori (3.1%).

Ottimo risultato per Flavio Montrucchio con la settima puntata di Primo Appuntamento che cattura 461.000 spettatori sfiorando il 2% (1.8%). Il picco di puntata porta Real Time oltre il mezzo milione di spettatori (515.000). Il Sul Nove Attacco al potere viene visto da 325.000 spettatori pari all’1.4%.

