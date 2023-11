Ascolti tv, si è esaurito l'effetto Sinner. Flop per la Coppa Davis all'8,3%

Ascolti tv ieri 23 novembre 2023: Pomeriggio Cinque cala ancora a 1.57 milioni di spettatori per il 15,6% di share

L'entusiamo per Jannik Sinner che ha permesso alla Rai di raggiungere risultati straordinari negli ascolti tv con 5,5 milioni di spettatori e il 29.5% di share durante le ATP Finals sembra essersi esaurito. La Coppa Davis su Rai2 con l'incontro tra Italia e Olanda che è valsa la semifinale per gli Azzurri ottiene infatti nel pomeriggio un netto di 897.000 spettatori per l'8,3% di share.

Piccolo passo indietro per La Vita in Diretta, che il mercoledì aveva raggiunto 1.846.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 2.414.000 spettatori (21.2%) nella puntata. Ieri Alberto Matano su Rai1 ha chiuso con 1.996.000 spettatori (20%) nella presentazione e 2.378.000 spettatori (20.2%) nel programma.

Pomeriggio Cinque continua il suo lento declino con 1.576.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.655.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte. Il giorno prima Myrta Merlino aveva raggiunto 1.554.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 1.403.000 spettatori (12.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.282.000 e il 10%).