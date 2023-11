Ascolti tv, Sinner ko con Djokovic ma trionfo Rai: Atp Finals mostruose

Sinner perde con Djokovic, ma Jannik eroe nazional-popolare sulla scia di Tomba e Valentino Rossi

Jannik Sinner come Alberto Tomba e Valentino Rossi? E' presto per paragonare il campione del tennis italiano a due leggende dello sport mondiale. Ma la strada sembra davvero quella giusta.

E poco importa che in finale alle Atp Finals, il talento azzurro (numero 4 del mondo nel ranking Atp) abbia perso con un fenomeno del calibro di Novak Djokovic (settima vittoria nel Master a cui vanno aggiunti i 24 Slam e 40 Master 1000: tre record per lui). Sinner sembra pronto per l'ultimo salto di qualità e glielo ha detto anche Djoker a fine match: "Ti auguro un bel 2024, puoi vincere uno Slam e diventare numero 1 al mondo".

Se lo augura tutta Italia. Intanto però una cosa è certa: questa settimana Jannik Sinner è diventato ancor più di prima personaggio mediatico, nazional-popolare proprio come Alberto Tomba e Valentino Rossi.

Lo testimoniano (anche) gli ascolti tv mostruosi che ha fatto il tennis sulla Rai nelle Atp Finals.

Ascolti tv, Sinner-Djokovic: Rai1 sfiora il 30%

La finale vinta da Novak Djokovic contro Jannik Sinner? Un trionfo su Rai1 con 5,5 milioni e quasi il 30% di share (29.5%). Numeri mostruosi: da prime time record, per un match giocato andato in onda invece tra le 18 e le 20.

Ascolti tv, Sinner re dell'Auditel: da Medvedev a Rune e Djokovic vola la Rai (e Sky Sport)

Non solo. La semifinale conquistata da Sinner contro il russo Daniil Medvedev (numero 3 al mondo) aveva conquistato 2 milioni 270 mila spettatori con il 18,3% su Rai2 (dalle 14.02 alle 17,21). Festa anche a Sky Sport assieme alla tv di viale Mazzini: l'incontro del Pala Alpitour di sabato pomeriggio, in onda dalle 14.30 (in onda su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) era stato visto da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set.

Andiamo indietro. L'ultimo match del girone, che venerdì 17 novembre aveva visto Sinner battere il 19enne danese Hoger Rune (altro predestinato e rivale annunciato di Jannik nei prossimi dieci anni) nel prime time di Rai 2 aveva totalizzato 2 milioni 581 mila spettatori con il 13,4%. Fronte pay tv: per Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno 653 mila spettatori medi e 1 milione 555 mila spettatori unici, con il 3,5% di share e un picco di 766 mila spettatori durante il primo set.

Per non parlare di Sinner vs Djokovic atto primo: la partita che aveva visto prevalere il tennista italiano sul fuoriclasse made in Serbia nel secondo match del round robin: 2 milioni e 543 mila spettatori, con uno share del 14,6%. Era stato il miglior risultato per il tennis sulla Rai negli ultimi dieci anni. Poi ecco i numeri di Sky con ascolti tv anch'essi da record: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno avevano raccolto ben 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set. Rai+Sky? Sinner quella sera ha fatto tremare Checco Zalone.

Sinner, assalto alla Coppa Davis (rivincita con Djokovic?). Rai sogna nuovi record negli ascolti tv

Sinner vince dunque negli ascolti tv. Game, set, match. Aspettando di vedere Jannik trionfare in uno Slam, che all'Italia manca dal 1976 quando Adriano Panatta trionfò al Roland Garros. A proposito di quell'anno: il campione romano guidò l'Italia e la sua generazione d'oro di tennisti (da Corrado Barazzutti a Paolo Bertolucci senza dimenticare Tonino Zugarelli) alla conquista della prima e unica Coppa Davis della storia (in finale contro il Cile).

Questa settimana l'Ital-Davis di Sinner (Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli) prova a compiere l'impresa storica: si parte contro l'Olanda, poi potrebbe esserci un nuovo Jannik-Djokovic sulla strada verso la finale di Malaga.

Rai e Sky già sognano nuovi ascolti tv da record...