Ascolti tv, Temptation Island: ultima puntata al 31,8% di share. In Onda sfiora il 6%

Ascolti tv ieri 25 luglio 2024: In Onda in prima serata chiude con 856mila spettatori per il 5,9% di share

Canale 5 stravince negli ascolti tv con l'ultima puntata di Temptation Island, che ha incollato al video 3.722.000 spettatori per il 31.8% di share. Segue Un viaggio a quattro zampe su Rai1 con 1.511.000 spettatori pari al 10.3% di share. Medaglia di bronzo per In onda in prima serata su La7 con 856.000 spettatori per il 5.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 luglio 2024 per le altre reti: Wolf Call - Minaccia in alto mare su Rai2 con 567.000 spettatori (4%), Il complicato mondo di Nathalie su Rai3 con 606.000 spettatori (4.1%), Bastardi senza gloria su Italia 1 con 624.000 spettatori (5.1%), Lo chiamavano Bulldozer su Rete 4 con 703.000 spettatori (5.3%), Balla coi lupi su TV8 con 190.000 spettatori (1.6%), I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove con 448.000 spettatori (3%).