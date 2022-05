Ascolti TV ieri 26 maggio 2022: Piazza Pulita sale, Dritto e Rovescio scende

Ascolti TV ieri 26 maggio 2022: Dritto e Rovescio si conferma primo talk ma cala rispetto alla scorsa settimana

Quella di ieri è stata una grande serata per Rai1 che stravince negli ascolti TV con Don Matteo 13, seguito da 6.186.000 spettatori pari al 34.3% di share. Al secondo posto Canale 5 con la commedia Poveri ma Ricchissimi, che ha divertito 1.653.000 spettatori pari al 9.6% di share. Medaglia di bronzo per Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 939.000 spettatori (6.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 maggio 2022 per le altre reti, Corso Sempione 27 su Rai2 con 536.000 spettatori (3.1%), Transformers: L’Ultimo Cavaliere su Italia 1 con 826.000 spettatori (5.2%), Quando c’era Berlinguer su Rai3 con 561.000 spettatori (3%), Piazza Pulita su La7 con 803.000 spettatori (6%), Antonino Chef Academy su TV8 con 290.000 spettatori (1,6%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 427.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 26 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 è al primo posto anche negli ascolti TV ieri 26 maggio 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno con 4.784.000 spettatori e il 24.7% di share. Seguono poi Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.370.000 spettatori (17.2%), NCIS su Italia 1 con 1.330.000 spettatori (7.1%), La Gioia della Musica su Rai3 con 807.000 spettatori (4.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 781.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 710.000 (3.6%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.311.000 spettatori (6.9%).

