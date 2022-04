Ascolti TV ieri 27 aprile 2022: primo il film Brooklyn, Chi l'ha visto secondo

Ascolti TV ieri 27 aprile 2022: per quanto riguarda i talk, Controcorrente arriva a 718mila spettatori per il 4,4% di share

Rai1 vince negli ascolti TV con il 'Brooklyn', seguito da 2.559.000 telespettatori e al 12,6% di share. Secondo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha ottenuto 2.031.000 telespettatori e il 10,8%, mentre la prima puntata di 'Un'altra verità' su Canale 5 è stata scelta da 1.829.000 telespettatori pari al 9,6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 aprile 2022 per le altre reti: su Italia1 'Le Iene' ha registrato 1.530.000 telespettatori e il 10% di share, mentre su Rai2 'The Good Doctor' ha interessato 1.064.000 telespettatori pari al 4,6% e, a seguire, 'The Resident' 764.000 con il 3,8%. Retequattro con 'Controcorrente Prima Serata' ha segnato il 4,4% di share con 718.000 telespettatori mentre La7 con 'Atlantide' ne ha totalizzati 589.000 pari al 4%. Chiudono la classifica degli ascolti TV ieri 27 aprile 2022 del prime time Tv8 con 'Petra' (280.000 telespettatori, share 1,3%) e Nove con 'Come una volta - Un amore da favola' (126.000 telespettatori, share 0,8%).

Rai1 ha conquistato gli ascolti dell'access prime time con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' visto da 4.570.000 telespettatori pari al 19,6%. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha registrato invece 3.284.000 telespettatori e il 14,1% di share. Anche nel preserale Rai1 è vincente grazie a 'L'Eredità', che ha ottenuto 3.928.000 telespettatori e il 24% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ne ha totalizzati 3.229.000 con il 20,3%. Nel complesso le reti Mediaset hanno conquistato la prima, la seconda serata e le 24 ore.

