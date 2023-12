Ascolti tv, Fuori dal Coro al 6,3%. Niente botto con Salvini e Mauro Corona

Ascolti tv ieri 27 dicembre 2023: Canale 5 stacca Rai1 con Io canto Generation (24%)

Canale 5 stravince negli ascolti tv della prima serata con Io canto Generation, che ha incollato al video 3.180.000 spettatori con il 24% di share. Secondo posto per Rai1 con il live action di Dumbo, che ha commosso 2.265.000 spettatori pari al 12.8% di share. Medaglia di bronzo per Uno sguardo dal cielo su Rai3 con 1.171.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 dicembre 2023 per le altre reti: la serie Il giro del mondo in 80 giorni su Rai2 con 876.000 spettatori (4.8%), Batman Begins su Italia 1 con 945.000 spettatori (5.7%), Fuori dal coro su Rete 4 con 910.000 spettatori (6.3%). La scosa settimana Mario Giordano aveva ottenuto 900.000 spettatori (6.4%). Elizabeth: The Unseen Queen su La7 con 464.000 spettatori (2.5%), Australia su TV8 con 335.000 spettatori (2.2%), Cash or Trash Chi offre di piu'? - Xmas Edition sul Nove con 485.000 spettatori (2.7%).