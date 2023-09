Ascolti tv, le case occupate stufano. Fuori dal Coro fermo al palo

Ascolti tv ieri 27 settembre 2023: Chi l'ha visto? arriva a 1.74 milioni di spettatori per il 10,9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del mercoledì grazie alla seconda puntata di Arena dai 60 ai 2000 con Amadeus, che ha intrattenuto 2.509.000 spettatori pari al 15.8% di share. Medaglia d'argento per la fiction Maria Corleone su Canale 5 con 2.479.000 spettatori pari al 14.9% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 si piazza in terza posizione con 1.740.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 settembre 2023 per le altre reti: Vendetta finale – Acts of Vengeance su Rai2 con 883.000 spettatori (4.9%), San Andreas su Italia 1 con 1.056.000 spettatori (6.1%), Fuori dal Coro su Rete 4 con la partecipazione di Paolo Del Debbio arriva a 870.000 spettatori (6.4%). Settimana scorsa aveva ottenuto un ascolto medio di 859.000 spettatori (6.6%). Truth – Il prezzo della verità su La7 con 507.000 spettatori (2.9%), X Factor su TV8 con 537.000 spettatori (3.4%), Exodus – dei e re sul Nove con 270.000 spettatori (1.8%).