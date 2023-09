Ascolti tv, nemmeno Lucarelli salva Formigli. Del Debbio batte Piazzapulita

Ascolti tv ieri 28 settembre 2023: Piazzapulita che tra gli ospiti contava anche Selvaggia Lucarelli arriva a 743mila spettatori per il 5,9% di share

Canale 5 è al primo posto negli ascolti tv con il Grande Fratello, che appassiona 2.029.000 spettatori pari al 16.4% di share. Segue in classifica Rai1 con Ulisse – Il piacere della scoperta, che ha interessato 2.186.000 spettatori pari al 14.2% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 finisce sul gradino più basso del podio con 820.000 spettatori con il 6.2% di share,

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 settembre 2023 per le altre reti: N.C.I.S. su Rai2 con 997.000 spettatori (5.3%), la nuova edizione di Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari con 895.000 spettatori (5.6%), Godzilla vs Kong su Italia 1 con 771.000 spettatori (4.6%), Piazzapulita su La7 con 743.000 spettatori (5.9%), Cucine da Incubo su TV8 con 289.000 spettatori (1.9%), Ares Gate – La fabbrica delle illusioni sul Nove con .