Ascolti tv, segnali di vita da Pomeriggio Cinque. Merlino finalmente cresce

Ascolti tv ieri 28 settembre 2023: La Vita in Diretta scende a 1.49 milioni di spettatori per il 20,1% di share

La nuova avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque è un vero e proprio sali scendi. Il programma di Canale 5 dopo l'addio di Barbara D'Urso aveva iniziato nel migliore dei modi ma lentemente aveva poi proceduto a calare sempre di più negli ascolti tv. Non a caso sono iniziate a circolare voci sul fatto che Mediaset volesse già sostituire Merlino e mettere alla conduzione Simona Branchetti, oggi volto di Morning News.

Pomeriggio Cinque risale quindi con 1.385.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 1.297.000 spettatori (16.1%) nella seconda parte (Saluti: 1.317.000 – 14.7%). Questo mercoledì aveva ottenuto invece 1.211.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.129.000 spettatori (13.6%) nella seconda parte.

Merlino perde comunque la sfida con la Vita in Diretta. Il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano arriva infatti a 1.454.000 spettatori (19.8%) nella presentazione e 1.687.000 spettatori (20.4%) nel programma. Vita in Diretta quindi cala rispetto al giorno prima in cui aveva registrato 1.497.000 spettatori (20.1%) nella presentazione e 1.821.000 spettatori (21.2%) nel programma.