Ascolti tv, Gramellini batte tutti con Rosy Bindi. Seguono Minzolini e Bortone

Ascolti tv ieri 3 dicembre 2023: è un testa a testa tra Chesarà... (3,7%) e Stasera Italia Weekend (3,7%)

Affari Tuoi su Rai1 per gli ascolti tv ieri 3 dicembre 2023 nell'access prime time arriva a 4.937.000 spettatori con il 24.3% di share. Per quanto riguarda le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.875.000 spettatori (14.2%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.130.000 spettatori (5.6%), Chesarà... su Rai3 con 735.000 spettatori (3.7%), Stasera Italia Weekend su Rete 4 con 745.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 678.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte, In Altre Parole Domenica su La7 con 785.000 spettatori (3.9%).

Il sabato Serena Bortone aveva ottenuto 594.000 spettatori (3.2%). Augusto Minzolini aveva segnato invece 771.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 744.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Massimo Gramellini la scorsa domenica aveva raggiunto 507.000 spettatori (2.4%).