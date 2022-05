Ascolti TV ieri 3 maggio 2022: la Champions League batte i David di Donatello

Ascolti TV ieri 3 maggio 2022: Drusilla Foer e Carlo Conti brillano ai David di Donatello, ma domina la Champions League

A causa di un problema tecnico, il rilascio dei dati di ieri, martedì 3 maggio, è avvenuto in ritardo. Ebbene, su Rai1, dalle 21.36 alle 0.23, la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, ha “attaccato allo schermo” 2.428.000 spettatori pari al 14.7% (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5, l’incontro di Champions League Villareal-Liverpool ha raccolto davanti al video 4.289.000 spettatori pari al 20% di share (pre e post nel complesso: 3.157.000 – 14.7%).

Su Rai2, Qualcosa di Speciale ha interessato 1.112.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1, dalle 21.45 all’1.34, la finale de La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.253.000 spettatori con il 9.8% (presentazione di 19 minuti: 1.153.000 – 5.2%). Su Rai3, Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.124.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% (presentazione di 11 minuti: 898.000 – 4%). Su Rete4, Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 898.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7, diMartedì ha registrato 1.243.000 spettatori con uno share del 6.9% (DiMartedì Più: 439.000 – 6.3%).

Su Tv8, Name That Tune – Indovina la Canzone segna 390.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, Caos ha raccolto 395 .000 spettatori con il 2%. Sul 20, Mission Impossible 2 raccoglie 376.000 spettatori e l’1.9%. Su Rai4, Elektra registra .000 spettatori con il %. Su Iris, Il Grande Jake segna 506.000 spettatori e il 2.5%. Su Real Time, buon risultato per Primo Appuntamento in Crociera, con Sandra Milo, che ha ottenuto ben 481.000 spettatori e il 2.3% di share. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Villareal-Liverpool ha interessato 318.000 spettatori con l’1.5%.

