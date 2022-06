Ascolti TV ieri 30 maggio 2022: vince Mina Settembre, Giletti batte Brindisi

Ascolti TV ieri 30 maggio 2022: Non è l'Arena supera Zona Bianca con 723mila spettatori e il 5,3% di share

Rai1 vince la guerra degli ascolti TV di domenica sera con la replica di Mina Settembre, seguita da 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Secondo posto per Avanti un altro! Pure di Sera di Canale 5, che ha intrattenuto 2.120.000 spettatori pari al 13.1% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo che Fa, in onda su Rai3 dalle 20.47 alle 22.20, con 1.954.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo (22.23 alle 24.14) ottiene 1.419.000 spettatori con il 10.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 30 maggio 2022 per le altre reti, The Rookie su Rai2 con 1.004.000 spettatori (5.3%) e Passeggero 23 con 809.000 (4.9%), Il Cavaliere Oscuro su Italia 1 con 935.000 spettatori (6.1%), Zona Bianca su Rete 4 con 586.000 spettatori (4.4%), Non è l’Arena su La7 con 723.000 spettatori (5,3%) I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti su TV8 con 296.000 spettatori (1.7%) e La mia Vita è uno Zoo sul Nove con 256.000 spettatori (1,6%).

Ascolti TV ieri 30 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 è regina degli ascolti TV ieri 30 maggio 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.357.000 spettatori con il 23,4% di share. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.794.000 spettatori (15%), NCIS su Italia1 con 1.205.000 spettatori (6.6%), Controcorrente su Rete 4 con 619.000 spettatori nella prima parte (3.4%) e a 742.000 (4%) nella seconda, la presentazione di Che Tempo che Fa su Rai3 con 1.089.000 spettatori (6.3%), In Onda su La7 con 789.000 spettatori (4,3%).

