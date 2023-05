Ascolti TV, addii in Rai azzoppano Berlinguer. Battuta da Floris e Giordano

Ascolti TV ieri 30 maggio 2023: diMartedì arriva a 1.2 milioni di spettatori per il 7,6% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del martedì con lo spettacolo benefico Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, che ha emozionato 2.899.000 spettatori pari al 17.7% di share. Secondo posto per Canale 5 con Yesterday, che ha interessato 1.363.000 spettatori pari all’8.5% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo diMartedì su La7 con 1.241.000 spettatori e il 7.6% di share. diMartedì Più ha ottenuto 335.000 spettatori e il 5.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 30 maggio 2023 per le altre reti: la replica di Nudi Per la Vita su Rai2 con 506.000 spettatori (3.5%), la replica di Max Angioni – Miracolato su Italia 1 con 959.000 spettatori (6.1%), CartaBianca su Rai3 con 962.000 spettatori (6%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 987.000 spettatori (7.1%), Viaggi Pazzeschi su TV8 con 513.000 spettatori (2.7%), The Expatriate – In fuga dal nemico sul Nove con 371 .000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 30 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 30 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 3.914.000 spettatori con il 21.4% di share. Affari Tuoi arriva a 5.051.000 spettatori con il 25.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.139.000 spettatori (15.7%), NCIS su Italia 1 con 1.326.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.210.000 spettatori (6.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 824.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 780.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.367.000 spettatori (6.9%).