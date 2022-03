Ascolti TV ieri 30 marzo 2022: Green Book è primo, cala Ultima Fermata

Ascolti TV ieri 30 marzo 2022: tra i talk, Controcorrente registra 771mila spettatori per il 4,5% di share

Rai1 vince la guerra degli ascolti TV per la prima serata con il film Green Book, seguito da 2.725.000 spettatori pari al 13.4%. Segue la seconda puntata di Ultima Fermata su Canale 5, andato in onda dalle 21:38 alle 0:41, con 1.892.000 spettatori pari all’11% di share (Buonanotte di 3 minuti: 694.000 – 10.7%). Chi l’ha Visto? su Rai3 ottiene la medaglia di bronzo avendo interessato 2.117.000 spettatori pari al 10.6% di share (presentazione di 10 minuti: 1.502.000 – 6.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 30 marzo 2022 per le altre reti: Le Iene su Italia 1, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, con 1.601.000 spettatori e il 9.9% di share (presentazione di 23 minuti: 1.443.000 – 5.9%), Volevo fare la Rockstar su Rai2 con 1.011.000 spettatori (4.8%), Controcorrente su Rete 4 con 771.000 spettatori a.m. (4.5%), Atlantide su La7 con 635.000 spettatori (4.1%), l’esordio della fiction Speravo de Morì Prima su Francesco Totti su TV8 con 469.000 spettatori e l’1.9% nel primo episodio e con 460.000 spettatori e il 2.2% nel secondo episodio (replica in seconda serata primo episodio: 206.000 – 1.3%, secondo: 110.000 – 1.1%) e Shooter sul Nove con 647.000 spettatori (3.2%).

Ascolti TV ieri 30 marzo 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima anche negli ascolti TV ieri 30 marzo 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.887.000 spettatori con il 19.9%. Striscia la Notizia su Canale 5 si ferma a 3.746.000 spettatori di media con uno share del 15.2%. NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 ha interessato 1.544.000 spettatori (6.3%) mentre Che Succ3de? su Rai3 raccoglie 1.226.000 spettatori (5.2%). Stasera Italia su Rete 4 con 1.061.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 1.102.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte è nuovamente dietro a Otto e Mezzo su La7, che invece ottiene 1.796.000 spettatori (7.3%).

