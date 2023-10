Ascolti tv, Merlino inizia male la settimana. Pomeriggio 5 scende sotto il 16%

Ascolti tv ieri 30 ottobre 2023: La Vita in Diretta resta stabile a 2.21 milioni di spettatori per il 19,5% di share

Le premesse per questa settimana per Myrta Merlino non sono delle migliori. Il suo posto alla conduzione di Pomeriggio Cinque è già in bilico da tempo e i risultati ottenuti ieri non aiuteranno di certo a salavaguardarle il ruolo. Il programma di Canale 5 infatti ottiene 1.461.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.360.000 spettatori (12.4%) nella seconda parte. Venerdì scorso Merlino aveva chiuso invece con 1.389.000 spettatori (17.4%) nella prima parte e 1.255.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte (I Saluti a 1.167.000 e il 10.8%).

Per quanto riguarda invece La Vita in Diretta, principale concorrente di Merlino, il programma di Rai1 si mantiene sui propri livelli con 1.661.000 spettatori (18.2%) nella presentazione e 2.212.000 spettatori (19.5%) nel programma. Il venerdì Alberto Matano era arrivato a 1.478.000 spettatori (18.7%) nella presentazione e 1.915.000 spettatori (19.8%) nel programma.