Ascolti tv, Vannacci-Pascale show ma Giletti non si impenna. Porro stabile al 5,7% di share

Ascolti tv ieri 30 settembre 2024: la lite tra Pascale e il generale Vannacci non spinge i numeri di Giletti all'esordio

Canale 5 si conferma al primo posto negli ascolti tv del lunedì con il Grande Fratello, che ha incollato al video 2.153.000 spettatori con uno share del 17.9%. Brennero su Rai1 scende a 2.617.000 spettatori pari al 16.1% di share. Molto distante Colombiana su Italia 1 con 1.373.000 spettatori per il 7.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 settembre 2024 per le altre reti: Lo Spaesato su Rai2 con 803.000 spettatori (4.8%). Lo stato delle cose su Rai3, il nuovo programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, esordisce con 840.000 spettatori (5.4%). I numeri sono migliori rispetto a quelli di Insider con Roberto Saviano, che viaggiava sul 3% di share, ma non si può parlare di un esordio con il botto nonostante il duro scontro televisivo tra Francesca Pascale e il generale Roberto Vannacci.

Quarta repubblica su Rete 4 con 763.000 spettatori (5.6%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva ottenuto 775.000 spettatori (5.7%). La Torre di Babele - I Segreti della Bibbia su La7 con 969.000 spettatori (5.3%), L'uomo sul treno - The Commuter su TV8 con 342.000 spettatori (2%), Renato Zero Autoritratto sul Nove con 562.000 spettatori (3.2%).