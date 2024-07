Ascolti tv, Del Debbio chiude in bellezza con Meloni e batte Telese-Aprile

Ascolti tv ieri 4 luglio 2024: In Onda in prima serata arriva a 798mila spettatori per il 4,9% di share

Canale 5 si conferma la prima rete negli ascolti tv del giovedì con Temptation Island, che ha appassionato 3.547.000 spettatori per il 26.8% di share. Secondo posto per Noos - L'avventura della conoscenza su Rai1 con 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share. Segue l'ultima puntata di Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite la premier Giorgia Meloni arriva a 1.068.000 spettatori (8.3%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva interessato 932.000 spettatori (7.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 luglio 2024 per le altre reti: The North Sea su Rai2 con 655.000 spettatori (4.1%), La ragazza con il braccialetto su Rai3 con 883.000 spettatori (5.3%), Brick Mansions su Italia 1 con 832.000 spettatori (5.1%), In onda su La7 con 798.000 spettatori (4.9%), Robin Hood il principe dei ladri su TV8 con 496.000 spettatori (3.4%), Nove Comedy Club sul Nove con 392.000 spettatori (2.4%).