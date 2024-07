Ascolti tv, la cultura non fa audience: flop di Alberto Angela e Premio Strega

Ascolti tv ieri 4 luglio 2024: la premiazione del Premio Strega in seconda serata arriva a 312.000 spettatori per il 2.6% di share

Secondo appuntamento per Noos - Il piacere della scoperta con Alberto Angela. La puntata di ieri sera è stata dedicata ai 200 anni del Museo Egizio di Torino. Si è parlato anche di dinosauri con il palentologo Christian Greco e delle ultime novità sulle malattie genetiche come talessima e anemia falciforme. Tra gli ospiti l'astronauta Samantha Cristoforetti mentre Paola Cortellesi ha dato la voce al personaggio di animazione che racconta la storia dell'alfabeto italiano.

Noos perde ancora la sfida negli ascolti tv con Temptation Island e arriva a 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share. Angela quindi scende rispetto alla puntata precedente, dove aveva registrato 2.032.000 spettatori pari al 13.6% di share.

In seconda serata su Rai Cultura è invece andata in onda in diretta la premiazione della 78esima edizione del Premio Strega nella tradizionale location di Villa Giulia, a Roma. L'evento è stato nuovamente condotto da Geppi Cucciari e Pino Strabioli. Durante la serata c'è stato anche il ricordo di Mario Soldati a 25 anni dalla sua scomparsa. Il programma è stato visto da appena 312.000 spettatori per il 2.6% di share.