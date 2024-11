Ascolti tv, Giletti fa gol con inchiesta curva del Milan e Usa 2024. Augias cresce e sorpassa Porro

Ascolti tv ieri 4 novembre 2024: I casi di Teresa Battaglia batte il Grande Fratello

Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì con l'ultima puntata de I casi di Teresa Battaglia con 3.292.000 spettatori pari al 19.5% di share (lunedì scorso era andata meglio 3.776.000 e 22.4% di share). Secondo il Grande Fratello su Canale 5: il reality show presentato da Alfonso Signorini cala a 2.096.000 spettatori con il 17.1% di share (sette giorni fa: 2.219.000 spettatori con 18.1%) Sul gradino più basso del podio si piazza Rai2 con Boss in incognito che sfiora il milione (993.000 spettatori) per il 6.5% di share.

Ascolti tv, Giletti fa gol con inchiesta curva del Milan e Usa 2024

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 novembre 2024 per le altre reti: Lo stato delle cose di Massimo Giletti su Rai3 con una prima parte focalizzata su Usa 2024 (Trump vs Harris), con Massimo Cacciari e in collegamento da New York Giovanna Botteri. Tra i temi della puntata poi anche l'uccisione di Santo Romano e Napoli e servizio sulla curva del Milan: il risultato? 705.000 spettatori (4.4%) in forte crescita rispetto a una settimana fa quando aveva ottenuto 480.000 spettatori (3%). Assassin Club su Italia 1 con 810.000 spettatori (5.3%). Gialappa Show tiene su TV8 792.000 spettatori (e il 4.7% (pur in calo rispetto alla scorsa settimana: 889.000 spettatori con il 5.5%), Little Big Italy sul Nove con 412.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv, la Torre di Babele di Augias batte Porro su Rete 4

Tra i programmi di approfondimento, Quarta repubblica su Rete 4 in leggera crescita con 720.000 spettatori (5.1%), lo scorso lunedì Nicola Porro aveva interessato 696.000 spettatori (5%). La Torre di Babele di Corrado Augias su La7 vola con 970.000 spettatori (5.2%) e accelera rispetto alla scorsa settimana (886.000 spettatori e il 4.6%).