Ascolti TV ieri 5 giugno 2022: Non è L'Arena di Giletti vola sopra il 7%

Ascolti TV ieri 5 giugno 2022: Non è l'Arena si conferma il primo talk con 887mila spettatori per il 7,14% di share

La replica di Mina Settembre è valsa a Rai1 la medaglia d'oro negli ascolti TV con un netto di 2.802.000 telespettatori, pari al share 17,7%, tra la prima e seconda puntata. Secondo posto per Avanti un altro, pure di sera! su Canale 5 con 2.257.000 telespettatori (14,84%). Sul gradino più basso del podio troviamo Non è l’Arena su La7 con 887.000 telespettatori (7,14%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 giugno 2022 per le altre reti, The Rookie su Rai2 con 1.107.000 spettatori (6,5%), Via dei Matti Picture Show su Rai3 con 696.000 telespettatori (4,69%), Il cavaliere oscuro: Il ritorno su Italia1 con 817.000 telespettatori (6,39%), Zona Bianca su Rete4 con 568.000 telespettatori (4,62%), la partita Portogallo-Svizzera, UEFA Nations League, su Tv8 con 509.000 telespettatori (3%) e Nemico Pubblico sul Nove con 324.000 telespettatori (2,3%).

Ascolti TV ieri 5 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 5 giugno 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, visto da 3.945.000 telespettatori per il 23,55% di share. Seguono poi per le altre reti: Sapiens Files – Un solo pianeta su Rai3 con 796.000 spettatori (4,85%), Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.474.000 spettatori (14,87%), NCSI su Italia 1 con 1.152.000 telespettatori (7%), Controcorrente su Rete 4 con 749.000 telespettatori (4,68%) nella prima parte e 741.000 (4,39%) nella seconda e In Onda sul La7 con 960.000 telespettatori (5,80%).

