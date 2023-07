Ascolti tv, Chi l'ha visto? vola con Parolisi. Sciarelli batte Canale 5 e Rai1

Ascolti tv ieri 5 luglio 2023: Zona Bianca chiude con 862mila spettatori per il 7,4% di share

Rai3 con Chi l'ha visto? si piazza al primo posto nella classifica degli ascolti tv con un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, il militare che ha ucciso la moglie e oggi può godere di permessi premio. Il programma di Sciarelli arriva a 1.890.000 spettatori per il 13.9% di share. Segue in classifica Rai1 con Un Amore in Fondo al Mare, che ha appassionato 1.942.000 telespettatori per il 12.9% di share. Medaglia di bronzo per New Amsterdam su Canale 5 con 1.537.000 telespettatori con il 9.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 luglio 2023 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 940.000 telespettatori (6.6%), Freedom Summer su Italia 1 con 636.000 telespettatori (4.8%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. 862.000 telespettatori (7.4%), Atlantide - Liberate il Duce su La7 con 409.000 spettatori (3.7%), la replica di Name That Tune su TV8 con 305.000 telespettatori (2.2%), Una Notte al Museo sul Nove con 443.000 telespettatori (3.1%).