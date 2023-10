Ascolti tv, Del Debbio e Formigli calano entrambi ma il primo vince con Tajani

Ascolti tv ieri 5 ottobre 2023: il talk di La7 arriva a 662mila spettatori per il 4.9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con la prima puntata della nuova stagione di Blanca, che ha incollato al video 4.041.000 spettatori pari al 23.2% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.189.000 spettatori pari al 16.7% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è medaglia di bronzo grazie all'intervento del ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani con 807.000 spettatori con il 5.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 ottobre 2023 per le altre reti: N.C.I.S. su Rai2 con 700.000 spettatori (3.5%), la nuova edizione di Splendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai3 ottiene 822.000 spettatori (4.9%), Kong – Skull Island su Italia 1 con 771.000 spettatori (4.4%), Piazzapulita su La7 con 662.000 spettatori (4.9%), la partita Fiorentina – Ferencvaros di Conference League su TV8 con 1.049.000 spettatori (5.4%), Killers sul Nove con 283.000 spettatori (1.6%). Settimana scorsa Paolo Del Debbio aveva ottenuto un a.m. di 820.000 spettatori (6.2%) mentre Corrado Formigli si era fermato a 743.000 spettatori (5.9%).