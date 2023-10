Ascolti tv, Merlino sempre in più in basso. Il suo manager smentisce l'addio

Ascolti tv ieri 5 ottobre 2023: il manager di Merlino, Lucio Presta, conferma che la giornalista resterà alla conduzione del programma

Ancora brutte notizie per Myrta Merlino. La conduttrice di Pomeriggio Cinque intasca infatti l'ennesimo risultato negativo negli ascolti tv. Il programma è in costante discesa e ieri ottiene 1.044.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.078.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte (Saluti: 1.045.000 – 11.8%). Merlino quindi perde nuovamente la sfida con La Vita in Diretta, che ha invece raccolto 1.334.000 spettatori (19%) nella presentazione e 1.685.000 spettatori (20.6%) nel programma.

“Ascolti? Nessuno mi ha mai parlato di numeri. - aveva dichiarato Merlino al debutto del programma - L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare".

Pomeriggio Cinque questo mercoledì è arrivato a 1.110.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.149.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte (I Saluti a 1.193.000 e il 13.1%). La Vita in Diretta invece otteneva 1.826.000 spettatori con il 22% di share (presentazione a 1.526.000 e il 21.5%).

Per quanto riguarda le voci di un possibile addio di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 ieri si è è mosso in prima persona il suo manager Lucio Presta (che lo è anche di Barbara D'Urso) con un tweet: "Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi".