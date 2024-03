Ascolti tv, Ore 14 vola all'8,2% in versione light. Oltre 1 mln di spettatori

Ascolti tv ieri 6 marzo 2024: in calo La Vita in Diretta (20,1%) e Pomeriggio Cinque (14,7%)

Grande risultato per Ore 14 per gli ascolti tv. Il programma di Milo Infante anche in versione ridotta arriva a 1.019.000 spettatori pari all’8.2% di share. Il format di Rai2 cresce quindi rispetto a martedì quando aveva ottenuto 894.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Piccolo passo indietro negli ascolti tv per La Vita in Diretta, che arriva a 1.736.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 2.096.000 spettatori (20.1%) nel programma. Nella precedente puntata Alberto Matano aveva chiuso con 1.761.000 spettatori (20.1%) nella presentazione e 2.198.000 spettatori (21.1%) nel programma.

Scende anche Pomeriggio Cinque, che si ferma a 1.318.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.369.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte (I Saluti a 1.481.000 e il 12.4%). Il giorno prima Myrta Merlino aveva raggiunto 1.334.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e 1.418.000 spettatori (13.9%) nella seconda parte (I Saluti a 1.341.000 e l’11.4%).