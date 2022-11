Ascolti TV ieri 7 novembre 2022: ottima ripartenza per Report

Ascolti TV ieri 7 novembre 2022: la nuova stagione del programma condotto da Ranucci apre con 1.6 milioni di spettatori e l'8,9% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del lunedì con il Grande Fratello Vip, che ha incollato al video 2.611.000 spettatori pari al 21.5% di share. Secondo posto per Rai1 con il tv movie Tutto per Mio Figlio, che ha appassionato 3.437.000 spettatori pari al 19.9% di share. Report ritorna su Rai3 con 1.618.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 novembre 2022 per le altre reti: School of Mafia su Rai2 con 628.000 spettatori (3.4%), Operazione 6/12 – Attacco al Presidente su Italia 1 con 1.130.000 spettatori (6.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 813.000 spettatori (5.8%), Grey’s Anatomy su La7 con 396.000 spettatori (2.3%), la quarta stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 364.000 spettatori (2%), Little Big Italy sul Nove con 570.000 spettatori con il 3%.

Ascolti TV ieri 7 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto anche negli ascolti TV ieri 7 novembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.741.000 spettatori con il 22% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.746.000 spettatori (17.5%), NCIS su Italia 1 con 1.249.000 spettatori (5.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.416.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.115.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 972.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.777.000 spettatori (8.2%).