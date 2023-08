Ascolti tv, Trofeo Berlusconi: quasi 3 mln per il ricordo di Silvio

Ascolti tv ieri 8 agosto 2023: Filorosso chiude con 587mila spettatori per il 4,6% di share

Canale 5 domina negli ascolti tv del martedì con la partita Monza-Milan, valida per il primo Trofeo Berlusconi dalla morte di Silvio. Il match è stato seguito da 2.842.000 spettatori con il 19.6% di share. Seconda posizione per Queen Bees – Emozioni senza età su Rai1 con 2.039.000 spettatori pari al 14.3% di share. Segue poi Horizon Line – Brivido ad alta quota su Italia 1 con 1.064.000 spettatori e il 7.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 agosto 2023 per le altre reti: Momenti di trascurabile felicità su Rai2 con 547.000 spettatori (3.8%), Filorosso su Rai3 con 587.000 spettatori (4.6%), East New York su Rete 4 con 367.000 spettatori (2.6%), In Onda Estate su La7 con 577.000 spettatori (4%), La famiglia Addams su TV8 con 305.000 spettatori (2.1%), Hanna sul Nove con 192.000 spettatori (1.4%).