Ascolti tv, la Champions frena i talk: Floris vince contro Berlinguer

Ascolti tv ieri 9 aprile 2024: cala anche E' sempre Cartabianca a 671mila spettatori per il 4,5% di share

Nella giornata in cui tutta l'attenzione era concentrata sulla Champions League con la partita Real Madrid-Manchester City (disponible in chiaro su Canale 5) e le possibili rivelazioni di Fedez a Belve, i talk show della prima serata riescono in parte a reggere il colpo.

A vincere la sfida dei talk è DiMartedì anche grazie alla presenza in studio di Donatella Di Cesare, la filosofa e docente a La Sapienza che è stata denunciata dal Governo per un post su X in cui omaggiava la defunta brigatista Barbara Balzerani. Il programma di La7 chiude a 1.180.000 spettatori e il 6.8% di share. La scorsa settimana Giovanni Floris aveva ottenuto 1.245.000 spettatori per il 7.2% di share.

E' sempre Cartabianca, invece, con ospite il leader Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, scende a 671.000 spettatori per il 4.5% di share. Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 819.000 spettatori con il 5.4% di share.