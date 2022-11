Ascolti TV ieri 9 novembre 2022: Zelig riparte bene, stabile Chi l'ha visto

Ascolti TV ieri 9 novembre 2022: tra i talk Controcorrente chiude con 553mila spettatori e il 4% di share

Riparte bene negli ascolti TV la nuova stagione di Zelig su Canale 5, che ha divertito 2.656.000 spettatori pari al 20.6% di share. Seconda posizione per Rai1 con il film Cena con Delitto – Knives Out, seguito da 2.452.000 spettatori pari al 15% di share. Medaglia di bronzo per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.951.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 novembre 2022 per le altre reti: Addio al Nubilato su Rai2 con 864.000 spettatori (4.6%), Hercules – La Leggenda su Italia 1 con 888.000 spettatori (4.9%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 553.000 spettatori (4%), Atlantide su La7 con 519.000 spettatori (4%), X Factor su TV8 con 332.000 spettatori (2,3%) e Joker – Wild Card sul Nove con 414.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 9 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 9 novembre 2022 nell'access prime time con 4.645.000 spettatori e il 22.5% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.561.000 spettatori (17.3%), NCIS su Italia 1 con 1.182.000 spettatori (5.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.391.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.102.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 799.000 spettatori (3.8%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.577.000 spettatori (7.6%).