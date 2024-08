Ascolti tv, il ricordo di Alain Delon su Rai1 non fa il botto. Papi vicino al 7% di share

Ascolti tv ieri 18 agosto 2024: Segreti di famiglia è medaglia d'argento con il 14,4% di share

Rai1 vince la gara degli ascolti tv nel ricordo del recentemente scomparso Alain Delon con Il Gattopardo, che ha incollato al video 1.824.000 spettatori pari al 14.6% di share. Subito dietro si piazza Segreti di famiglia su Canale 5 con 1.839.000 spettatori pari al 14.4% di share. Terzo posto per Tilt - Tieni il tempo su Italia 1 con 693.000 spettatori con il 6.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 agosto 2024 per le altre reti: CSI: Vegas su Rai2 con 668.000 spettatori (4.9%), le repliche di Farwest su Rai3 con 575.000 spettatori (4.7%), Troy su Rete 4 con 498.000 spettatori (4.6%), Ipotesi di reato su La7 con 407.000 spettatori (3.1%), Italia's Got Talent su TV8 con 352.000 spettatori (2.8%), Little Big Italy sul Nove con 307.000 spettatori (2.6%).