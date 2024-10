Ascolti tv, Insinna raddoppia Padre Brown all'esordio

Ascolti tv ieri 7 ottobre 2024: Insinna raddoppia i numeri di Padre Brown che è andato a sostituire da questo lunedì

Flavio Insinna ha fatto ieri il suo debutto su La7 con un nuovo programma nel pre serale chiamato Famiglie d'Italia, ispirato al popolare format Family Feud imitato in tutto il mondo. In termini assoluti non si può dire che l'inizio sia stato eccezionale per Insinna ma va detto che Famiglie d'Italia, che ha interessato 378.000 spettatori pari al 2.6% di share, ha raddoppiato i numeri del programma che è andato a sostituire nel palinsteso. Lo scorso venerdì Padre Brown aveva fatto chiuso con 189.000 spettatori pari all’1.3% di share.

Famiglie d'Italia va in onda dal lunedì al sabato e vede sfidarsi due nuclei familiari (che comprendono anche amici, affetti, colleghi e simili) nel cercare di indovinare le risposte più comuni date dagli italiani in merito ad alcuni specifici sondaggi. In realtà nel nostro Paese si era già tentato di introdurre il format di Family Feud. La prima negli anni Ottanta con Tuttinfamiglia condotto prima da Claudio Lippi e poi Lino Toffolo e nel 1992 con Tutti per uno di Mike Bongiorno.