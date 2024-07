Flavio Insinna su La7, svelato il game show: Famiglie d’Italia sulle orme di Mike Bongiorno

Flavio Insinna è uno dei tre assi calati da Urbano Cairo sul tavolo dei nuovi palinsesti tv di La7. L'ex conduttore de L'Eredità è pronto per la nuova sfida in preserale (prima del Tg La7 di Enrico Mentana). Come raccontato nei giorni scorsi il suo game show è tratto dal format americano Family Feud e va sulle orme di due programmi Mediaset (condotti da Claudio Lippi e Mike Bongiorno). Ora arrivano nuovi dettagli. Il programma di chiamerà Famiglie d’Italia. E l'ex star della Rai ha lanciato un appello social assieme al direttore di La7 Andrea Salerno per i casting.

Flavio Insinna su La7 con Famiglie d’Italia: aperti i casting

“Appello struggente, annuncio, lancio, richiesta, preghiera… Ci servono, famiglie, tante famiglie. Marito, moglie, figli va bene. Oppure marito, marito o ancora moglie e moglie. Oppure il portiere del vostro palazzo che è lo stesso da trent’anni. Va bene. La badante sta con voi da 25 anni, è considerata famiglia. Giocheranno due famiglie in questo gioco”, ha detto Flavio Insinna.

Salerno: “Famiglie d’Italia ma anche famiglie di Francia. Se volete venire a giocare dalla Francia…”

Insinna: “Vedete la7 dalla Patagonia e vi va di venire, venite. Ci costerete un po’ più di treno. E’ vero senza di voi non giochiamo. Qui c’è il direttore non mi fate fare queste figure con il direttore che si aspetta delle cose da me. Trovate un po’ di tempo per venire. Vi prego. Scrivete. Qui c’è la mail per iscriversi e giocare su La7. Alle 7 su La7. Però dovete arrivare perché se non arrivate non iniziamo a giocare. Ce l’hai un telefilm?”

Salerno: “Padre Brown… la famiglia di Padre Brown… Ma meglio il gioco…”

Insinna: “Io Padre Brown, lo guardo ma se c’è il gioco giochiamo. Venite giochiamo e ci guardiamo anche Padre Brown assieme. Si vince anche qualcosa di soldi”.

