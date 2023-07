Ascolti tv, la Moreno mette il turbo: Filorosso travolge In Onda

Ascolti tv ieri 18 luglio 2023: In Onda chiude 583mila spettatori per il 4,1% di share

Italia 1 vince negli ascolti tv con Radio Norba Cornetto Battiti Live, che ha fatto ballare 1.506.000 spettatori pari al 13.3% di share. Segue Rai1 con la fiction Un Cuore Due Destini, che ha appassionato 1.720.000 spettatori pari al 12.1% di share. Terzo posto per il film Paolo Borsellino su Canale 5 con 1.141.000 spettatori pari al 9.4% di share nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 luglio 2023 per le altre reti: Modalità aereo su Rai2 con 860.000 spettatori (6.2%), Filorosso su Rai3 condotto da Manuela Moreno con 721.000 spettatori (5.7%), Delitti ai Caraibi su Rete 4 con 545.000 spettatori (4.1%), In Onda Estate su La7 con 583.000 spettatori (4.1%), Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? su TV8 con 234.000 spettatori (1.7%), Ip Man 2 sul Nove con 306.000 spettatori (2.3%).