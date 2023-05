Moreno sull'ex Galliani: "Per me perse 14Kg. Poi lo vidi in tv con una e..."

Manuela Moreno e l'aneddoto del vestito bordeaux in latex fetish

Manuela Moreno torna a parlare della sua relazione finita con Adriano Galliani, svelando nuovi retroscena inediti. "Nel 1999 - racconta Moreno al Corriere della Sera - il Tg2 mi aveva mandato a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, noiosissima, sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi, più o meno sarà durata un anno. Addirittura per me si era messo a dieta e aveva perso 14 Kg, da 90 era arrivato a 76. Poi ogni tanto andavamo allo stadio. In quel periodo frequentavamo spesso Naomi Campbell, che stava con Briatore. Poi però l'ho mollato perchè una sera l'ho visto in tv con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui. Non gliel’ho perdonata e l'ho mandato a quel paese. Per tre mesi mi chiamava ogni sera, cantandomi Renato Zero. Io lo ascoltavo e ce lo rimandavo".

Moreno è diventata famosa per quel suo slogan "non mettetevi troppo comodi", che ora è diventato virale. Lei svela: "Volevo avvisare il pubblico di stare attento e di non distrarsi, perché nella vita se ti rilassi ti fregano". Ma è anche ricordata per un abito bordeaux latex fetish sfoggiato nel 2016: "Sui social mi scrissero: rientrato allarme al Tg2, le bombe sotto il vestito erano della giornalista". Poi inevitabile una battuta sul caso Fazio: "Lo seguirò con interesse su Nove, è una perdita, ma si vive anche senza di lui. Io conduttrice di Agorà? Non ho ricevuto chiamate ma sono pronta". E svela: "C'è un altro mio ex vip, ma spero non si faccia vivo pure lui".