Ascolti Tv: Maria De Filippi doppia Una Storia da Cantare con Celentano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 febbraio 2020, in prima serata, vedono C'è Posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale 5 conquistare la serata con 6.143.000 spettatori (30.1%), lasciando al palo, su Rai1, Una Storia da Cantare condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri che si assesta a 3.274.000 spettatori (15.8%), in crescita rispetto alla puntata dedicata a Mina, ma sempre troppo debole per contrastare efficacemente la corazzata della concorrenza.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 NCIS diverte 1.394.000 spettatori (5.5%) e FBI 1.313.000 spettatori (5.4%). Su Italia 1 il film di animazione Kung Fu Panda totalizza 1.185.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta con Mario Tozzi ha segnato invece 1.029.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 il film con Bud Spencer e Terence Hill Chi trova un amico trova un tesoro ha fatto ridere 760.000 spettatori (3.3%). Su La7 Sette Anni in Tibet con Brad Pitt ha fatto invece sognare ha registrato 666.000 spettatori (3%). Su Tv8 il "Bond d'annata" Agente 007 – Missione Goldfinger con Sean Connery ha ottenuto 354.000 spettatori con l’1.5%, e sul Nove Clandestino si accontenta di 250.000 spettatori con l’1% di share.