Ascolti tv, Alberto Angela ko contro Raoul Bova

Raoul Bova batte Alberto Angela negli ascolti tv del prime time di mercoledì 28 aprile 2021. La fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma viene seguita da 3.464.000 spettatori pari al 16.2% di share (pur in leggera discesa sull'esordio: 3.871.000 spettatori, 18% di share) e fa meglio di Ulisse: Il Piacere della Scoperta che piace a 3.190.000 spettatori con il 13.9% (anche il programma di Rai1 cala rispetto alla scorsa settimana: 3.388.000 spettatori con il 15%).

Ascolti tv, Chi l’ha visto? vola sempre (10,6%)

Sul podio degli ascolti tv sale Rai3 con Chi l’ha visto? che ottiene 2.392.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% (numeri stabili per Federica Sciarelli che sette giorni fa aveva ottenuto 2.388.000 spettatori con il 10.6%).

Ascolti tv, Mentana con Santoro supera il 5%, Scanzi-Travaglio ancora sotto al 2%. Zona Bianca di Giuseppe Brindisi cresce (ma resta sotto al 4%)

Bene Enrico Mentana con ospite Michele Santoro nello speciale di La7 Mafia – La Ricerca della Verità che arriva al 5,2% di share con 992.000 spettatori. Su Rete4 Zona Bianca di Giuseppe Brindisi viene visto da 807.000 spettatori con il 3.9% di share (in crescita: 670.000 spettatori con il 3.3% di share il 21 aprile), mentre Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi sul Nove con Accordi & Disaccordi arriva a 478 .000 spettatori con l’1.9%. Non viene superata dunque la barriera del 2%, anche se i numeri sono migliori rispetto a sette giorni fa quando il programma di approfondimento aveva raggiunto 422.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv, Name That Tune super su TV8. Psg-Manchester City manda in gol Sky

Tra gli altri programmi, su Rai2 La Risposta è nelle Stelle arriva a 981.000 spettatori pari al 4.2% di share, su Italia 1 Scontro tra Titani piace a 961.000 spettatori (4%). Bene Tv8 con Name That Tune – Indovina la Canzone di Enrico Papi che intrattiene 827.785 spettatori con il 3.7%. La semifinale di Champions League Psg-Manchester City (successo in rimonta per la squadra di Guardiola che ipoteca la finale) va in gol sui canali Sky Sport con 1.267.000 spettatori e il 4.9%.

Ascolti tv, Lilli Gruber a 1,9 milioni. Barbara Palombelli sotto al 4%

In access prime time su Rai1 i Soliti Ignoti di Amadeus vince grazie all'attenzione di 4.765.000 spettatori con il 18.2%. Bene Canale 5 con Striscia la Notizia che arriva a 4.263.000 spettatori con uno share del 16.2%. Lilli Gruber sotto ai 2 milioni (Otto e mezzo a 1.981.000 spettatori con il 7.6%), ma vince nuovamente la sfida contro Barbara Palombelli (Stasera Italia a 964.000 con il 3.9% nella prima parte e 1.003.000 spettatori con il 3.8% nella seconda). Su Rai2 TG2 Post viene visto da 1.030.000 spettatori con il 3.9%. Bene Rai3 con Via dei Matti numero 0 (1.632.000 spettatori, 6.7%).

Ascolti tv, Maurizio Costanzo batte Bruno Vespa

In seconda serata il Maurizio Costanzo Show chiude bene con 980.000 spettatori e il 15.1% su Canale 5, mentre Bruno Vespa con Porta Porta non supera l'8% su Rai1 e si ferma a 627.000 spettatori con il 7.8%.

Ascolti tv: Tg1 a 5,2 milioni, Tg5 a 4,5 mln

Tra i telegiornali, alle 20 vince il Tg1 di Giuseppe Carboni anche se arriva lontano da quota 6 milioni: 5.246.000 (23.4%). Staccato comunque il Tg5 di Clemente Mimun che si ferma a 4.517.000 (19.7%). Enrico Mentana sfiora il 6% con il Tg La7 (1.324.000, 5.8%). Alle 20,30 il Tg2 di Gennaro Sangiuliano fa 1.694.000 (6.8%). Alle 19 il Tg3 informa 2.262.000 (13.6%) e il Tg4 delle 18,55 è stato seguito da 483.000 (2.9%).