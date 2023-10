Ascolti tv, Merlino in discesa libera. Mediaset la mette alla porta?

Ascolti tv ieri 9 ottobre 2023: anche la Vita in Diretta scende leggermente a 1.77 milioni di spettatori con il 20.73% di share

I presunti dubbi di Mediaset sulla conduzione di Pomeriggio 5 sono forse fondati. Myrta Merlino continua a calare negli ascolti tv e ieri infatti ha raggiunto appena 1.176.000 spettatori (15.61%) nella prima parte e a 1.095.000 spettatori (13.04%) nella seconda parte. La Vita in Diretta invece arriva a 1.490.000 spettatori (19.78%) nella presentazione e 1.779.000 spettatori con (20.73%) nel programma.

Lo scorso venerdì Pomeriggio Cinque aveva interessato 1.239.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 1.163.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.149.000 e il 12.4%). La Vita in Diretta invece raggiungeva 1.759.000 spettatori (21%).

La conduttrice è finita nuovamente nella polemica per un like a un post su Instagram che alcuni hanno visto come un attacco a Barbara D'Urso. Merlino infatti nei giorni scorsi aveva commentato un femminicidio durante la trasmissione affermando che l'uomo che aveva sterminato la sua famiglia l'avesse fatto per "troppo amore". La cosa aveva scatenato la reazione indignata sui social, costringendo la conduttrice a scrivere un post in cui invitava gli utenti a rivedere la puntata per capire il contesto in cui è inserito il suo commento.

Merlino poi ha messo like alla risposta di un telespettatore che la difendeva e nello stesso tempo criticava Barbara D'Urso. "Le persone che non hanno pregiudizi su di te e sulla tua professionalità hanno compreso ciò che intendevi dire e soprattutto come lo hai detto! - scriveva l'utente - Sfortunatamente, coloro che commentano sembrano aver completamente dimenticato le figuracce di chi ti ha preceduto, sembrano aver dimenticato improvvisamente le dichiarazioni inopportune, le reazioni imbarazzanti e soprattutto le faccine sgradevoli! Tutto sembra improvvisamente cancellato! Questo perché, purtroppo, stanno facendo il possibile per scoraggiarti e cercare di farti abbandonare il timone!”.