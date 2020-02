Ascolti Tv: Monica Giandotti, regina di Agorà Estate, lanciata verso Rai1?

Con l'approdo a Rai1 dell'ex direttore di Rai3 Stefano Coletta, stiamo assistendo via via a un avvicinamento di volti e personaggi della Terza Rete all'Ammiraglia Rai. Per citare solo qualche nome, oltre a Pino Strabioli, amicissimo di Coletta, a regnare sovrano come ospite nei talk, Giovanni Anversa, vicedirettore di Rai3, era fra i dirigenti Rai presenti al Festival di Sanremo e proiettato verso una carica di responsabilità a Rai1 (in primis a Porta a Porta, come abbiamo scritto noi per primi - clicca qui per leggere), e - sempre all'Ariston - era presente Serena Bortone, conduttrice di Agorà su Rai3 e prossima, almeno così si vocifera, alla conduzione della Vita in Diretta sulla Prima Rete, come sempre noi avevamo annunciato in anteprima (clicca qui per leggere). Prima Rete che potrebbe arricchire i propri ranghi di un'altra capace giornalista, oltre che molto telegenica e apprezzata dal pubblico.

Parliamo di Monica Giandotti, che conduce da anni la versione estiva di Agorà, e che - come la collega Bortone - potrebbe traslocare a Rai1 nella prossima stagione per prendere il timone di un importante programma del daytime. Elegante, preparata e molto affascinante, la romana Giandotti è sposata con il giornalista Stefano Cappellini ed è molto amata dai telespettatori di Rai3, che non mancano mai di elogiarla sui social network quando la Bortone va in vacanza lasciandole le redini di Agorà nel periodo estivo.

La vedremo dunque su Rai1 in fascia mattutina o pomeridiana? Vi terremo aggiornati.